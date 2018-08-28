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ЕС расширил санкции против ИГ
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ЕС расширил санкции против ИГ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Совет ЕС внёс трёх боевиков террористической организации «Исламское государство»* в санкционный список. Об этом говорится в решении Совета, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что чёрный список ЕС в отношении ИГ расширен в 290-й раз во исполнение соответствующего постановления Совета Безопасности ООН.
В санкционный список попали граждане Индонезии, Малайзии и Филиппин, которые в настоящий момент находятся в Сирии.
Ранее стало известно, что США внесли в санкционный список французского гражданина, который помогал ИГ в создании химоружия.
Летом 2017 года Госдеп ввёл санкции против троих главарей ИГ.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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