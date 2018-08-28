Мелания Трамп покопалась в земле в дорогой юбке

Жена президента США Дональда Трампа Мелания посадила президентское дерево на Южной лужайке Белого дома во понедельник, 27 августа. Об этом сообщает Daily Mail.
Журналисты заметили, что она выкапывала яму в цветочной юбке модного дома Valentino стоимостью около четырех тысяч долларов и в нежно-розовых туфлях Louboutin, высокие каблуки которых проваливались в землю. Она поработала не больше трех минут, и, сфотографировавшись с лопатой и саженцем, поспешила укрыться в тени.
«Создать место для еще одного исторического памятника — это большая честь. Это особенный день. Сегодня мы посадили прекрасное дерево», — прокомментировала первая леди США.
В июле Мелания Трамп приехала вместе с мужем на встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки в слишком теплой одежде. Несмотря на 27-градусную жару, женщина надела пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене 3,7 тысячи долларов.