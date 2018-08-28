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Мелания Трамп покопалась в земле в дорогой юбке
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Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за четыре тысячи долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Жена президента США Дональда Трампа Мелания посадила президентское дерево на Южной лужайке Белого дома во понедельник, 27 августа. Об этом сообщает Daily Mail.
Журналисты заметили, что она выкапывала яму в цветочной юбке модного дома Valentino стоимостью около четырех тысяч долларов и в нежно-розовых туфлях Louboutin, высокие каблуки которых проваливались в землю. Она поработала не больше трех минут, и, сфотографировавшись с лопатой и саженцем, поспешила укрыться в тени.
«Создать место для еще одного исторического памятника — это большая честь. Это особенный день. Сегодня мы посадили прекрасное дерево», — прокомментировала первая леди США.
В июле Мелания Трамп приехала вместе с мужем на встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки в слишком теплой одежде. Несмотря на 27-градусную жару, женщина надела пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене 3,7 тысячи долларов.
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