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В ЛНР третьи сутки сохраняется режим тишины
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В ЛНР третьи сутки сохраняется режим тишины, сообщили в республике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики третьи сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков территории ЛНР, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В понедельник в ЛНР заявили, что за два дня не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Ранее Контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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