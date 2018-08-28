Сайт Центробанка Испании подвергся кибератаке, пишут СМИ

Сайт центрального банка Испании подвергся кибератаке и оказался недоступен для пользователей, сообщает газета ABC

По данным издания, проблемы с доступом к сайту Банка Испании появились в воскресенье. В понедельник утром специалисты начали работать над устранением проблемы.

Как сообщили источники в Банке Испании, основной целью хакеров было выведение сайта из строя. Также сообщается, что кибератака не нанесла ущерб базам данных, угроза утечки информации не наблюдается.

Кто стоит за хакерской атакой пока не установлено, однако, согласно информации в социальных сетях, кибератаку приписывают хакерами из группировки Anonymous, которая ранее объявила кампанию против испанский учреждений под названием "Операция Каталония". Группировка заявила, что считает жалким отношение испанского правительства к автономному сообществу Каталония.