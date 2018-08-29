Решившему переехать в Крым украинцу порвали паспорт на границе

Крымские пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно попасть на полуостров из-за порванных украинскими пограничниками документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Крыму.

Пограничный наряд обнаружил мужчину на берегу Перекопского залива в районе Турецкого вала. Он объяснил, что несколько часов назад попытался законно попасть на полуостров через украинский пункт пропуска «Каланчак». Однако украинский пограничник порвал его паспорт и отправил мужчину обратно, когда узнал о его желании переехать в Крым навсегда.

После этого украинец решил попасть в Крым в обход кордона.

ФСБ выяснили, что задержанный 1986 года раньше жил в Днепродзержинске, больше 15 лет провел в Италии, а затем приехал в Одессу. В 2018 году он решил получить российское гражданство и поселиться в Крыму у родственников.

Против него возбудили дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Мужчину отпустили под личное поручительство родственников. В ближайшее время он начнет оформлять российское гражданство.

В июле крымские пограничники задержали украинца, который пытался попасть на полуостров, вклеив свое фото в чужой паспорт. Он признался, что купил паспорт за три тысячи гривен (чуть более семи тысяч рублей). Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.