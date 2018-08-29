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Решившему переехать в Крым украинцу порвали паспорт на границе
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Решившему переехать в Крым украинцу порвали паспорт на границе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымские пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно попасть на полуостров из-за порванных украинскими пограничниками документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Крыму.
Пограничный наряд обнаружил мужчину на берегу Перекопского залива в районе Турецкого вала. Он объяснил, что несколько часов назад попытался законно попасть на полуостров через украинский пункт пропуска «Каланчак». Однако украинский пограничник порвал его паспорт и отправил мужчину обратно, когда узнал о его желании переехать в Крым навсегда.
После этого украинец решил попасть в Крым в обход кордона.
В ФСБ выяснили, что задержанный 1986 года раньше жил в Днепродзержинске, больше 15 лет провел в Италии, а затем приехал в Одессу. В 2018 году он решил получить российское гражданство и поселиться в Крыму у родственников.
Против него возбудили дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Мужчину отпустили под личное поручительство родственников. В ближайшее время он начнет оформлять российское гражданство.
В июле крымские пограничники задержали украинца, который пытался попасть на полуостров, вклеив свое фото в чужой паспорт. Он признался, что купил паспорт за три тысячи гривен (чуть более семи тысяч рублей). Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
Комментарии1  Ещё 16 источников 
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