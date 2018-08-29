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Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
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Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти французской деревни Ландевеннек, регион Бретань, запретили приближаться к дельфину по кличке Зафар, который терроризирует пловцов и байдарочников. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Зафар хорошо знаком жителям прибрежной деревни. Трехметровое морское млекопитающее часто резвилось возле кораблей детской парусной школы. Иногда он позволял людям кататься на себе, держась за спинной плавник.
Несколько недель назад поведение дельфина изменилось. Он стал демонстрировать явные признаки полового возбуждения, постоянно трется о байдарки и другие небольшие лодки, пристает к пловцам и не пускает их на берег. В одном случае Зафар приблизился к женщине и носом подбросил ее над водой.
После этого мэр Ландевеннека запретил нырять и плавать у береговой линии деревни в тех случаях, когда рядом замечен дельфин. Кроме того, согласно постановлению, теперь нельзя подплывать к животному ближе, чем на 50 метров.
В 2017 году сообщалось, что ученые из Университета Далхаузи в Канаде разработали новый метод изучения сексуальной активности дельфинов и других китообразных. Для этого они надувают отрезанные половые органы мертвых животных.
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