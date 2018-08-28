В Южной Корее задержали российское судно

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Береговая охрана Южной Кореи задержала судно РФ «Палладий» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Береговая охрана Республики Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа, которое вышло из порта Пусан без разрешения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.
"По информации от судовладельца "Дальтранс", танкер "Палладий" порта приписки Владивосток сегодня утром в 05:40 владивостокского времени (22:40 мск 27 августа) в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива был задержан береговой охраной Южной Кореи и в настоящий момент буксируется патрульным кораблем в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода", — сообщил собеседник, добавив, что на борту находится 15 членов экипажа. О ситуации проинформировано представительство МИД РФ во Владивостоке.
Первая жалоба от восьми членов экипажа танкера "Палладий" поступила в Дальневосточную организацию Российского профсоюза моряков в конце июня. Моряки, находившегося тогда в Пусане, сообщали, что пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме. После обращения профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по зарплате, который на тот момент составлял около 250 тыс. рублей, морякам была выплачена.
В августе пятеро моряков с "Палладия", которое все еще находилось в Пусане, вновь обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в Россию и получить полный расчет по зарплате, с этой же просьбой они обратились в генконсульство РФ в Республике Корея. Моряки сообщили о сложностях со списанием с судна и получением причитающегося им денежного расчета, уточнив, что в течение двух месяцев после окончания трудовых контрактов они не могут уехать на родину. Профсоюз обратился в Приморскую транспортную прокуратуру за помощью экипажу.
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