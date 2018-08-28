«Спецслужбы США блефовали из-за РФ»

Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о блефе спецслужб США о «информаторах в России»

"Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле", — сообщил Джиральди.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с информацией спецслужб сообщила, что американские разведывательные службы стали получать все меньше данных от своих осведомителей и информаторов в России из-за российской контрразведки.

По мнению Джиральди, в статье газеты допущено множество "неточностей и открытой лжи". Так, он отмечает, что в противовес информации, которая была представлена в газете, нет никаких доказательств того, что Россия пыталась убить источников или агентов разведки, а дело Скрипалей полно сомнительных утверждений и вопросов, которые делают недопустимыми обвинения в адрес Москвы

В мае президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер . Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в обеих палатах конгресса США.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис были направлены около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.