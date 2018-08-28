Названа причина отмены поездки Помпео в КНДР

WP: Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян из-за агрессивно написанного письма из КНДР

По ее данным, послание, которое Трампу передал Помпео, было написано "в агрессивной манере". Содержание письма не приводится.

Ранее Трамп попросил Помпео отказаться от запланированного на эту неделю визита в КНДР, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.