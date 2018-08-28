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Названа причина отмены поездки Помпео в КНДР
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WP: Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян из-за агрессивно написанного письма из КНДР 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп решил отменить визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР после того, как ему передали письмо от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, послание, которое Трампу передал Помпео, было написано "в агрессивной манере". Содержание письма не приводится.
Ранее Трамп попросил Помпео отказаться от запланированного на эту неделю визита в КНДР, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.
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