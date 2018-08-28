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Трюдо договорился с Трампом
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Премьер Канады провел «конструктивные переговоры» с Трампом 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Панциков
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник провел "конструктивные переговоры" с президентом США Дональдом Трампом, сообщается на официальном сайте канадского премьера.
"Сегодня премьер-министр провел конструктивный разговор с президентом (США Дональдом) Трампом в отношении Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Лидеры приветствовали прогресс, достигнутый в ходе обсуждений с Мексикой, и с нетерпением ожидают, что их представители встретятся на этой неделе с целью успешного завершения переговоров", — говорится в заявлении.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.
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