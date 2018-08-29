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Трампу показали красную карточку
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Трампу показали красную карточку в Белом доме 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино провели встречу в Белом доме, сообщает "Советский спорт".
Глава организации подарил американскому лидеру игровую майку с 26 номером, отметив, что теперь Трамп стал "частью команды ФИФА". Также итальянец в шутку показал главе государства красную карточку.
Инфантино отметил, что надеется на успешное проведение чемпионата мира в 2026 году, который совместно примут США, Канада и Мексика.
Фотографии с мероприятия опубликованы в твиттере журналиста Роба Харриса.
Ранее сообщалось, что рестлер WWE прояснил ситуацию с угрозами убить Трампа.
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