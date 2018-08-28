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Австралийка встретила йети и еле спаслась
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Австралийка заявила, что встретила йети и еле спаслась 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped image
Жительница австралийского поселка Нимбин утверждает, что встретила йови — огромного человекоподобного примата, родственника йети и бигфута, сообщает Northern Star.
Женщина ехала через лес, сделала остановку и ненадолго вышла из автомобиля. Внезапно она услышала, что кто-то пробирается к ней через кусты, издавая странные хрюкающие и завывающие звуки. Женщина решила закричать, чтоб напугать животное, но это не помогло.
Тогда жительница Австралии запрыгнула в машину и включила фары. То, что удалось увидеть, очень ее напугало: существо ростом более двух метров с лицом, как у гориллы, покрытое длинными темно-коричневыми волосами.
По словам женщины, существо просто стояло, покачиваясь из стороны в сторону, затем убежало.
Йети встречают и на территории России. Многие поклонники аномального туризма специально отправляются в места предположительного проживания загадочных существ, надеясь их повстречать.
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