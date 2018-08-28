«США готовы ответить на химатаки в Сирии»

Пентагон: США будут готовы ответить на «химатаки» в Сирии, если Трамп даст приказ

"Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны", — сказал Пэхон.

Он отметил, что "это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент [ Дональд Трамп ] даст прямое указание предпринять такие действия".

Как указал Пэхон, США "ожидают, что российские корабли в Средиземном море будут осуществлять маневры безопасно, профессионально и в соответствии с международными законами и нормами". "Как вы знаете, мы не сообщаем о наших будущих военных действиях или о том, какова будет или не будет наша реакция на химические атаки [президента Сирии Башара] Асада", — сказал представитель минобороны США.

Он добавил, что США "остаются обеспокоены сообщениями из открытых источников о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе, которая может повлечь за сбой ужасающие гуманитарные последствия". "Мы также подчеркиваем нашу обеспокоенность дальнейшим незаконным применением химического оружия", — заключил Пэхон.

Данные Минобороны РФ

В понедельник Конашенков заявил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии после планирующейся провокации с инсценировкой применения химоружия в провинции Идлиб

Он уточнил, что "данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" ( "Джебхат ан-Нусра" , запрещена в РФ — прим. ТАСС) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы применением химического оружия сирийскими правительственными силами".

Как сообщали в российском военном ведомстве, в провинции Идлиб при активном участии британских спецслужб боевиками готовится инсценировка применения правительственными силам химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отмечали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, провокацию готовит группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам". Для этого в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками доставлены восемь емкостей с хлором, которые затем вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.

Также в район Джиср Эш-Шугура прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". По информации Минобороны, на данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении НПО "Белые каски".