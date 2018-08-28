Правящая в Греции партия избрала нового генсекретаря

Правящая в Греции партия СИРИЗА избрала нового генсекретаря

Министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис избран новым генеральным секретарем центрального комитета Коалиции радикальных левых СИРИЗА — правящей в Греции партии.

Из 144 членов ЦК за его кандидатуру проголосовали 126 человек, 18 бюллетеней остались незаполненными, сообщила партия.

Кандидатуру Скурлетиса предложил на заседании ЦК премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Ципрас отметил, что это первое заседание ЦК партии после окончания программы помощи. "Теперь судьба Греции в ее руках", — сказал премьер.

Ципрас заявил, что покидающий пост секретаря партии Панайотис Ригас за три года на этой должности продемонстрировал самоотверженность и внес значительный вклад.

Премьер сказал, что партия нуждается в обновлении, ей "нужен дополнительный импульс", члены партии должны видеть, что партия является приоритетом, и именно по этой причине он предложил Скурлетиса на пост генсекретаря.

Скурлетис является членом ЦК и политического секретариата СИРИЗА с 2009 года. В сентября 2015 года был назначен министром энергетики и окружающей среды, в ноябре 2016 года стал министром внутренних дел.

Избрание Скурлетиса на партийную должность означает его уход из правительства и проведение ряда перестановок в кабинете. При этом, как ожидается, ключевые министры — иностранных дел, экономики, обороны — останутся на своих постах.