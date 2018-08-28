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Правящая в Греции партия избрала нового генсекретаря
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Правящая в Греции партия СИРИЗА избрала нового генсекретаря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Субботин
Министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис избран новым генеральным секретарем центрального комитета Коалиции радикальных левых СИРИЗА — правящей в Греции партии.
Из 144 членов ЦК за его кандидатуру проголосовали 126 человек, 18 бюллетеней остались незаполненными, сообщила партия.
Кандидатуру Скурлетиса предложил на заседании ЦК премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Ципрас отметил, что это первое заседание ЦК партии после окончания программы помощи. "Теперь судьба Греции в ее руках", — сказал премьер.
Ципрас заявил, что покидающий пост секретаря партии Панайотис Ригас за три года на этой должности продемонстрировал самоотверженность и внес значительный вклад.
Премьер сказал, что партия нуждается в обновлении, ей "нужен дополнительный импульс", члены партии должны видеть, что партия является приоритетом, и именно по этой причине он предложил Скурлетиса на пост генсекретаря.
Скурлетис является членом ЦК и политического секретариата СИРИЗА с 2009 года. В сентября 2015 года был назначен министром энергетики и окружающей среды, в ноябре 2016 года стал министром внутренних дел.
Избрание Скурлетиса на партийную должность означает его уход из правительства и проведение ряда перестановок в кабинете. При этом, как ожидается, ключевые министры — иностранных дел, экономики, обороны — останутся на своих постах.
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