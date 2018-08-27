Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Как отмечается, основное внимание было уделено текущим международным проблемам и вопросам торговли.
«Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности, гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.
Ситуации на Украине и на Западных Балканах также были темами состоявшегося разговора, добавили в кабмине.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас пообещал представить новую стратегию внешней политики по отношению к Соединённым Штатам.