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Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину
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Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Как отмечается, основное внимание было уделено текущим международным проблемам и вопросам торговли.
«Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности, гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.
Ситуации на Украине и на Западных Балканах также были темами состоявшегося разговора, добавили в кабмине.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас пообещал представить новую стратегию внешней политики по отношению к Соединённым Штатам.
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