Сокрушительный удар по рублю и другие события дня

Названы расценки за доносы в полицию
Полиция будет платить рядовым россиянам за помощь в раскрытии преступлений. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел вступил в силу сегодня.
Путин поведал о новой памятной дате
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране может появиться новая памятная дата.
Россию предложили разделить
Минэкономразвития представило «Стратегию пространственного развития» страны. С помощью новой стратегии власти хотят раскрыть социально-экономический потенциал территорий.
Россия или Турция: кто запустит мировой кризис
Конфликт с США и обвал лиры могут привести к тому, что Турция станет «канарейкой в шахте», просигнализировавшей об угрозе взрыва на рынках развивающихся стран, включая Россию и страны Евразийского союза.
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов
Россия провоцирует бунты среди украинцев, заявил местному каналу «Эспрессо TV» бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.
Пригласившая на свадьбу Путина упала в обморок
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума, который проходит в городе Альпбах в австрийских Альпах.
Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.
Трамп нанес решающий удар по рублю
Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных мер — отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В «Кортеже» Путина появится новая модель
Проект «Кортеж», объединяющий российские автомобили для первых лиц государства, пополнится компактным кроссовером.
Украинцы отказались прыгать на батуте в России
Спортсмены из Украины не приедут в Россию для участия в чемпионате мира по прыжкам на батуте.