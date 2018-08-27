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Сокрушительный удар по рублю и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 3 часа назад

Названы расценки за доносы в полицию

Полиция будет платить рядовым россиянам за помощь в раскрытии преступлений. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел вступил в силу сегодня.

Путин поведал о новой памятной дате

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране может появиться новая памятная дата.

Россию предложили разделить

Минэкономразвития представило «Стратегию пространственного развития» страны. С помощью новой стратегии власти хотят раскрыть социально-экономический потенциал территорий.

Россия или Турция: кто запустит мировой кризис

Конфликт с США и обвал лиры могут привести к тому, что Турция станет «канарейкой в шахте», просигнализировавшей об угрозе взрыва на рынках развивающихся стран, включая Россию и страны Евразийского союза.

Украина заподозрила Россию в провокации бунтов

Россия провоцирует бунты среди украинцев, заявил местному каналу «Эспрессо TV» бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.

Пригласившая на свадьбу Путина упала в обморок

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума, который проходит в городе Альпбах в австрийских Альпах.

Россию заподозрили в намерении разрушить ЕС и НАТО

Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.

Трамп нанес решающий удар по рублю

Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных мер — отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В «Кортеже» Путина появится новая модель

Проект «Кортеж», объединяющий российские автомобили для первых лиц государства, пополнится компактным кроссовером.

Украинцы отказались прыгать на батуте в России

Спортсмены из Украины не приедут в Россию для участия в чемпионате мира по прыжкам на батуте.
Комментарии66
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