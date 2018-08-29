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Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов
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Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: Reuters
Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов, сообщил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны — ред.) Махмуд Алави.
"Неоднократно говорил сообщать нам о лицах с двойным гражданством. Контрразведка была весьма успешна, нам удалось идентифицировать и задержать десятки шпионов в различных структурах", — приводит агентство ISNA его слова. Алави не уточнил, когда и за какой период удалось это сделать.
Он также сообщил, что спецслужбам удалось в течение прошлого года подорвать деятельность 230 террористических ячеек, а в этом месяце предотвратить "коварный замысел" в отношении таких мест, как университеты и метро. Телеканал Press TV отмечает, что речь шла о возможных взрывах.
Кроме того, по словам министра, порядка 32 террористических групп намеревались создать в Иране ситуацию, как в Сирии. "Они хотели, убив пять суннитских богословов, спровоцировать войну шиитов и суннитов", — сообщил Алави, отметив, что эти планы также удалось расстроить.
Также он добавил, что в этом месяце удалось задержать члена террористической группировки "Исламское государство"* в южной части Ирана, а месяцем ранее нанести удар по террористической группировке в Тегеране, связанной с ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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