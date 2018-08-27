ПВО Сирии привели в повышенную боеготовность

Средства ПВО сирийской армии приведены в повышенную боеготовность на случай внезапного ракетного удара США. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Al Masdar со ссылкой на источник в военном командовании республики. По его информации, приказ подготовиться к отражению вероятной атаки противника поступил, в частности, зенитчикам на авиабазе Меззе на западе Дамаска.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии, который последует за провокационной инсценировкой применения химоружия правительственными войсками в провинции Идлиб. По его сведениям, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец УРО ВМС США Ross с 28 ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии. В Персидский залив ранее прибыл американский эсминец Sullivans с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-поверхность" JASSM.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.