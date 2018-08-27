Ещё
ПВО Сирии привели в повышенную боеготовность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ПВО Сирии приведены в повышенную боеготовность на случай внезапного удара США 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Средства ПВО сирийской армии приведены в повышенную боеготовность на случай внезапного ракетного удара США. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Al Masdar со ссылкой на источник в военном командовании республики. По его информации, приказ подготовиться к отражению вероятной атаки противника поступил, в частности, зенитчикам на авиабазе Меззе на западе Дамаска.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии, который последует за провокационной инсценировкой применения химоружия правительственными войсками в провинции Идлиб. По его сведениям, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец УРО ВМС США Ross с 28 ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии. В Персидский залив ранее прибыл американский эсминец Sullivans с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-поверхность" JASSM.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.
ТАСС: последние новости
Умер драматург Нил Саймон Лукашенко заявил, что открыто обсуждает с Путиным проблемы в отношениях Белоруссии и РФ Первая часть антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступила в силу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве146
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение