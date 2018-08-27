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Сирия подготовилась к удару США
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Сирия подготовилась к удару США 

Lenta.ru 1 час назад
Сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Al-Masdar News в понедельник, 27 августа, со ссылкой на источники.
По словам военного с авиабазы Меззех, высший уровень боеготовности был объявлен из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США.
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Впервые о возможной атаке 25 августа заявили в российском министерстве обороны.
Тогда стало известно, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Вооружение может быть использовано США, Великобританией и Францией для удара по Сирии, уточнили в Минобороны России. Отмечалось, что поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.
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