Сирия подготовилась к удару США

Сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Al-Masdar News в понедельник, 27 августа, со ссылкой на источники.

По словам военного с авиабазы Меззех, высший уровень боеготовности был объявлен из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США

Впервые о возможной атаке 25 августа заявили в российском министерстве обороны