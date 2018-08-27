Тележурналисток продолжают целовать в прямом эфире

Испанская тележурналистка Элизабет Лопез пожаловалась на домогательства во время прямого эфира.

Во время прямого включения к девушке подбежал молодой мужчина, обнял и поцеловал ее волосы. Видеозапись инцидента за сутки набрала более 1 млн просмотров.

По словам журналистки, мужчине и его друзьям было весело, а ей «неловко и невыносимо».

«Острая нехватка УВАЖЕНИЯ, слишком много сексизма», — написала ведущая в твиттере.

Полиция ведет розыск поцеловавшего Лопез мужчины.