Тележурналисток продолжают целовать в прямом эфире 

Испанская тележурналистка Элизабет Лопез пожаловалась на домогательства во время прямого эфира.
Во время прямого включения к девушке подбежал молодой мужчина, обнял и поцеловал ее волосы. Видеозапись инцидента за сутки набрала более 1 млн просмотров.
По словам журналистки, мужчине и его друзьям было весело, а ей «неловко и невыносимо».
«Острая нехватка УВАЖЕНИЯ, слишком много сексизма», — написала ведущая в твиттере.
Полиция ведет розыск поцеловавшего Лопез мужчины.
Несколько подобных случаев произошли во время чемпионата мира по футболу в России. Так, болельщик поцеловал журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран во время прямого эфира на Манежной площади. После того как Теран возмутилась поступком фаната в соцсетях, он записал видео с извинениями.