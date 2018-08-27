Макрон высказался за партнерство с РФ

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Макрон выступил за стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией. Об этом он заявил в понедельник, выступая на ежегодном совещании послов, посвященном деятельности Парижа на международной арене.
"Мы не сможем в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу без пересмотра наших отношений с Россией и Турцией. И это рассмотрение отношений должно проводится без какой-либо снисходительности и наивности", — сказал глава государства.
"Разве мы можем сегодня разумно и искренне полагать, что возможно продолжение переговоров о вступлении Турции в ЕС, если турецкий президент [Тайип Эрдоган], с которым у меня были необычайно интенсивные контакты в течение уже более года, выступает с паневропейским проектом, постоянно представляемым как антиевропейский. То есть регулярно принимаемые им меры по-существу противоречат нашим принципам. В этом случае нам необходимо избавиться от необъективного подхода, чтобы выработать подлинно эффективное, разумное по отношению к нашей позиции решение", — отметил президент Франции.
По его словам, Парижу необходимо выработать стратегическое партнерство, которое не предусматривает членства в Евросоюзе.
"Нам необходимо выработать условия стратегического партнерства как с Россией, так и с Турцией. Потому что это две державы, необходимые для [обеспечения] нашей коллективной безопасности", — подчеркнул Макрон.
Кроме того, он отметил, что "эти страны необходимо "привязать" к Европе".
"Потому что история народов этих стран создавалась совместно с историей Европы. И нам надлежит совместно строить наше будущее", — указал французский лидер.
"То есть нам по всем вопросам надлежит разработать новые отношения на требовательной основе, но избавившись от того неуверенного бюрократического продвижения наощупь, к которому мы так привыкли прибегать в данном случае. Мы вышли из времен холодной войны и Турция президента Эрдогана — это не Турция президента Кемаля. Таковы эти две реальности и нам следует извлечь из этого необходимые выводы", — сказал президент Франции.
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