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Макрон рассказал о встрече «малой группы» по Сирии
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Макрон рассказал, когда пройдет новая встреча «малой группы» по Сирии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Новая встреча "малой группы" по Сирии, в которую входят США, Великобритания, Германия, Саудовская Аравия и ряд других стран, состоится в сентябре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция была первой, кто предложил сближение позиций между западными и арабскими странами, с одной стороны, и тремя странами-гарантами астанинских соглашений (Россия, Турция, Иран) — с другой. Мы интегрировали Германию и Египет в "малую группу", новая встреча которой состоится в сентябре совместно с США, Великобританией, Саудовской Аравией и Иорданией", — сказал Макрон, выступая перед послами в Париже. Трансляция его выступления ведется в Twitter.
Он отметил, что Франция усилила диалог с Турцией по Сирии до небывалого ранее уровня, несмотря на разногласия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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