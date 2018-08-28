В Донбассе заметили таинственных бойцов

В ЛНР заявили о бойцах неизвестного подразделения в Донбассе

Около 100 бойцов неизвестного подразделения прибыли в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом нового учебного года. "По нашим данным, в район населенного пункта Счастье (у линии соприкосновения под контролем ВС Украины, — ред.) прибыло до 100 человек в военной форме без опознавательных знаков, которые хорошо вооружены", — рассказал Марочко. Он подчеркнул, что прибытие такого количества военных на подконтрольную Киеву территорию в преддверии объявления "школьного перемирия" вызывает опасения у Народной милиции ЛНР.