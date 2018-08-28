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КНДР предупредила США об угрозе срыва переговоров
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CNN: КНДР предупредила США об угрозе срыва переговоров о ядерном разоружении 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
КНДР предупредила США о том, что переговоры о ядерном разоружении "находятся под угрозой и могут сорваться". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
По их данным, такое предупреждение содержится в письме, переданном госсекретарю США Майклу Помпео, и именно оно послужило причиной, по которой президент США Дональд Трамп отменил четвертый запланированный визит главы внешнеполитического ведомства в Пхеньян буквально за несколько часов до его вылета из Вашингтона в минувшую пятницу.
Как передает CNN, сразу три источника сообщили, что в письме представители КНДР выразили мнение, что переговорный процесс не может продвигаться вперед, так как "США до сих пор не могут выполнить ожидания [КНДР] относительно следующего шага в направлении подписания мирного договора".
"В случае, если компромисса по этому вопросу достичь не удастся и наметившиеся переговоры сорвутся, то Пхеньян может возобновить ядерные и ракетные исследования", — отмечают источники.
Соединенные Штаты, как отмечает CNN, до сих пор не желают заменить корейское соглашение о перемирии, положившее конец боевым действиям Корейской войны (от 23 июля 1953 года войны — прим. ТАСС), на постоянный, законодательно обязывающий мирный договор, который потребует одобрения в Сенате США двумя третями голосов.
В минувшую пятницу президент Трамп дал указание госсекретарю Помпео отказаться от визита в КНДР, запланированного на эту неделю, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
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