CNN: КНДР предупредила США об угрозе срыва переговоров о ядерном разоружении

КНДР предупредила США о том, что переговоры о ядерном разоружении "находятся под угрозой и могут сорваться". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Как передает CNN, сразу три источника сообщили, что в письме представители КНДР выразили мнение, что переговорный процесс не может продвигаться вперед, так как "США до сих пор не могут выполнить ожидания [КНДР] относительно следующего шага в направлении подписания мирного договора".

"В случае, если компромисса по этому вопросу достичь не удастся и наметившиеся переговоры сорвутся, то Пхеньян может возобновить ядерные и ракетные исследования", — отмечают источники.

Соединенные Штаты, как отмечает CNN , до сих пор не желают заменить корейское соглашение о перемирии, положившее конец боевым действиям Корейской войны (от 23 июля 1953 года войны — прим. ТАСС ), на постоянный, законодательно обязывающий мирный договор, который потребует одобрения в Сенате США двумя третями голосов.

В минувшую пятницу президент Трамп дал указание госсекретарю Помпео отказаться от визита в КНДР, запланированного на эту неделю, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова.