Основатель Pink Floyd попал в базу «Миротворца»

Основатель Pink Floyd попал в базу украинского «Миротворца»

Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды".

В сообщении на сайте говорится, что Уотерс внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины , участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией ".

Сайт также приводит ссылки на интервью Уотерса, в которых он заявил, что " Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.