Ещё
ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
Киев перебрасывает войска к границе с Россией

ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уже более 70 нарушений нового "школьного" перемирия в Донбассе, вступившего в силу в ночь на среду, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил в среду первый замглавы миссии Александр Хуг.
Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, заявили в ДНР  В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.
"С 00.01 (совпадает с мск — ред.) СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", — цитирует Хуга пресс-служба миссии в Twitter.
Последние новости
"Ему все сходило с рук": кто атаковал воинский эшелон в Забайкалье Что сказал Маккейн перед смертью "Мама штаны на вырост купила": в Сети посмеялись над Климкиным
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые фото Медведева после исчезновения58
Порошенко напугали «щупальца Москвы»183
НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии286
Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле18
Медведеву нужен мужчина: премьер ищет пресс-секретаря112
Видео
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
01:35
«Черное небо»: как задыхаются в регионах
Общество
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение