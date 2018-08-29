ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уже более 70 нарушений нового "школьного" перемирия в Донбассе, вступившего в силу в ночь на среду, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил в среду первый замглавы миссии Александр Хуг

Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, заявили в ДНР В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.