ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уже более 70 нарушений нового "школьного" перемирия в Донбассе, вступившего в силу в ночь на среду, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил в среду первый замглавы миссии Александр Хуг.
Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, заявили в ДНР В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.
"С 00.01 (совпадает с мск — ред.) СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", — цитирует Хуга пресс-служба миссии в Twitter.
Первый замГлавы СММ #ОБСЕ Хуг: С 00:01 СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращ. огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосн. — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 августа 2018 г.