В Таиланде откроют музей на бывшей базе АНБ и ЦРУ

Таиландские военные откроют музей на бывшей базе АНБ и ЦРУ

Превращение в музей базы, пик активности которой по прослушиванию радиоэфира Вьетнама и соседних с ним стран пришелся на годы Вьетнамской войны, стоило около 800 тысяч долларов, которые внесли пополам командование Второго округа и администрация провинции, говорится в сообщении.

Несколько офицеров таиландской воинской части, на территории которой находится бывшая американская база, подготовлены в качестве гидов и начнут водить экскурсии по базе с 1 сентября 2018 года. Они покажут посетителям превращенные в музей антенный парк, жилые и служебные помещения, спортивные сооружения и 300-метровый тоннель для размещения секретного электронно-коммуникационного оборудования бывшей американской базы, а также другие помещения, передает телеканал.

Помимо чисто исторической ценности, вновь созданный музей поможет снять с бывшей базы американской разведки в Таиланде, а ныне таиландской воинской части, подозрения в том, что именно на ее территории в начале 2000-х годов действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой пытали подозреваемых в террористической деятельности, сообщает телеканал.