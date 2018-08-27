Немецкий МИД намерен пересмотреть отношения с США

МИД Германии намерены представить новую внешнеполитическую стратегию страны, касающуюся США . Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас на мероприятии, посвященном началу года Германии в Соединенных Штатах. Его процитировало агентство dpa

«Давно настало время переоценить трансатлантическое партнерство. Подойти к этому стоит трезво, критично и, возможно, самокритично», — отметил министр.

Чтобы воплотить стратегию в жизнь, Маас хочет воспользоваться как раз таки годом Германии в США. Он стартует с 3 октября.

В статье главы немецкого МИД, опубликованной газетой Handelsblatt , говорилось о постепенном отдалении двух стран в течение продолжительного времени. Маас подчеркнул, что сходит на нет и общность интересов и ценностей.

Министр добавил, что восстановление взаимоотношений началось до начала президентства Дональда Трампа в США. По словам Мааса, Европе не стоит ждать смены власти в Соединенных Штатах — нужно действовать.

Основой новых отношений, по мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, может стать сбалансированное сотрудничество. При этом Германия со своей стороны ставит цель создать сильную и независимую Европу. Кроме того, европейские страны должны оказывать противовес там, где США пересекают красную линию.