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Немецкий МИД намерен пересмотреть отношения с США
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Немецкий МИД намерен пересмотреть отношения с США 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В МИД Германии намерены представить новую внешнеполитическую стратегию страны, касающуюся США. Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас на мероприятии, посвященном началу года Германии в Соединенных Штатах. Его процитировало агентство dpa.
«Давно настало время переоценить трансатлантическое партнерство. Подойти к этому стоит трезво, критично и, возможно, самокритично», — отметил министр.
Чтобы воплотить стратегию в жизнь, Маас хочет воспользоваться как раз таки годом Германии в США. Он стартует с 3 октября.
В статье главы немецкого МИД, опубликованной газетой Handelsblatt, говорилось о постепенном отдалении двух стран в течение продолжительного времени. Маас подчеркнул, что сходит на нет и общность интересов и ценностей.
Министр добавил, что восстановление взаимоотношений началось до начала президентства Дональда Трампа в США. По словам Мааса, Европе не стоит ждать смены власти в Соединенных Штатах — нужно действовать.
Основой новых отношений, по мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, может стать сбалансированное сотрудничество. При этом Германия со своей стороны ставит цель создать сильную и независимую Европу. Кроме того, европейские страны должны оказывать противовес там, где США пересекают красную линию.
Отношения между Вашингтоном и странами ЕС ухудшились после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Негативно повлияло на них и введение торговых пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза.
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