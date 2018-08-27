Ещё
В США объяснили важность создания космических сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США 

РИА Новости 2 часа назад
Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил в интервью газете Washington Examiner, что космические силы США крайне необходимы для защиты GPS от атак и при чрезвычайных ситуациях для обеспечения бесперебойной работы американского банковского сектора и энергосистем.
По словам Брайденстайна, выведение спутников из строя будет представлять собой "экзистенциальную угрозу", поэтому космические силы США необходимы как никогда.
Глава НАСА объяснил это на примере банковского сектора и энергоснабжения. "Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать", — заявил он. Аналогичная ситуация произойдет с энергоснабжением в США, так как потоки электричества в энергосетях также регулируются синхронизирующим сигналом спутниковой системы.
Брайденстайн отметил, что в зависимости от спутниковых систем находятся также такие сферы как коммуникация, навигация, производство продуктов и энергии, сфера безопасности и обороны. По его словам, противники США наращивают потенциал, чтобы лишить их доступа к космосу.
"Если они это сделают, они могут поставить эту страну на колени", — добавил он.
Он отметил, что НАСА полностью поддерживает создание космических сил США, но не принимает участия в их формировании.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.
Последние новости
Умер сенатор Джон Маккейн "Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего
Комментарии62  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве149
Москва в опасности: в столицу пришла жара289
Во Флориде произошла «массовая стрельба»247
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар154
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение