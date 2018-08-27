Трамп запретил называть Маккейна героем

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный релиз в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение США.
Однако Трамп заявил, что предпочитает официальному релизу твит, несмотря на то, что за него высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли, отмечает Washington Post.
Вскоре после кончины Маккейна в ночь на понедельник Трамп опубликовал твит с соболезнованиями, официального заявления Белого дома не последовало.
Нежелательный гость
Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.
По информации издания, на похороны позвали вице-президента Майка Пенса. Также приглашены выступить с речью на похоронах экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.
Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии, испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам.
"Солдат и сенатор"
Американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году диагностировали рак мозга, скончался в субботу в возрасте 81 года. Ранее родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение из-за необратимого развития болезни.
Политики по всему миру выразили свои соболезнования в связи с кончиной Маккейна.
"Я глубоко опечален уходом Джона Маккейна, великого американского патриота и большого сторонника Израиля. Я всегда буду дорожить постоянной дружбой, которую он демонстрировал по отношению к народу Израиля и ко мне лично", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Джон Маккейн — солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить и в Европе, и в Северной Америке за его смелость и характер, и как решительного сторонника НАТО. Мои мысли вместе с его семьей и близкими", — написал в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также выразил свои соболезнования семье сенатора, отметив, что он был "политиком, приверженным ценностям и своей стране". Президент Всемирного экономического форума норвежский политик Бёрге Бренде и экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп добавили, что Маккейн был "американским героем".
Реакция российских политиков
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал сенатора США от Аризоны Джона Маккейна зеркалом эпохи "холодной войны", в которой Маккейн вырос и сформировался как политик.
"Маккейн остался зеркалом эпохи, в которой он вырос и сформировался как политик. Эпохи деления мира на "своих" и "чужих". Эпохи "холодной войны", где главным врагом была и так и осталась для него наша страна", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор США Джон Маккейн не был другом России, но это был патриот своей страны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Скончался сенатор США Джон Маккейн. Он не был другом или союзником России, наоборот, он был нашим ярым оппонентом. Маккейн — один из ярких представителей американских ястребов", — заявил Слуцкий журналистам.
"Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — заключил он.