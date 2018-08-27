WP: Трамп запретил называть Маккейна героем

По данным издания, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение США.

Однако Трамп заявил, что предпочитает официальному релизу твит, несмотря на то, что за него высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли , отмечает Washington Post.

Вскоре после кончины Маккейна в ночь на понедельник Трамп опубликовал твит с соболезнованиями, официального заявления Белого дома не последовало.

Нежелательный гость

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.

Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии , испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам.

"Солдат и сенатор"

Американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году диагностировали рак мозга, скончался в субботу в возрасте 81 года. Ранее родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение из-за необратимого развития болезни.

Политики по всему миру выразили свои соболезнования в связи с кончиной Маккейна.

"Я глубоко опечален уходом Джона Маккейна, великого американского патриота и большого сторонника Израиля. Я всегда буду дорожить постоянной дружбой, которую он демонстрировал по отношению к народу Израиля и ко мне лично", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Джон Маккейн — солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить и в Европе, и в Северной Америке за его смелость и характер, и как решительного сторонника НАТО . Мои мысли вместе с его семьей и близкими", — написал в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг

Реакция российских политиков

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал сенатора США от Аризоны Джона Маккейна зеркалом эпохи "холодной войны", в которой Маккейн вырос и сформировался как политик.

"Маккейн остался зеркалом эпохи, в которой он вырос и сформировался как политик. Эпохи деления мира на "своих" и "чужих". Эпохи "холодной войны", где главным врагом была и так и осталась для него наша страна", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Скончался сенатор США Джон Маккейн. Он не был другом или союзником России, наоборот, он был нашим ярым оппонентом. Маккейн — один из ярких представителей американских ястребов", — заявил Слуцкий журналистам.

"Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — заключил он.