Дрон обнаружил неизвестное племя людей 

На юго-западе Амазонии удалось обнаружить неизвестное ранее науке племя людей, живущих вне цивилизации. Их заметили благодаря дрону с установленной видеокамерой, которая сняла опушку леса, где туземцы устроили себе огород. Как утверждают специалисты, в резервации Вале до Явари, расположенной на территории Бразилии, находятся примерно 11 племён, ведущих первобытный образ жизни. На протяжении последних 30 лет с ними не пытались наладить контакт, предоставляя им возможность жить вне влияния современного общества. В свою очередь, и сами туземцы не стремятся сблизиться с цивилизацией: зная о существовании городов, индейцы держатся от них подальше. Возможно, новые сведения о коренных жителях Амазонии заставят правительство задуматься о необходимости обеспечения их защиты.