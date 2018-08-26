Порошенко вспомнил о поездке с Маккейном в Донбасс

«Есть ещё одна великая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря. Её имя — Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Президент Украины отметил, что ради поездки в Широкино Маккейн перенёс свой визит в Грузию

Порошенко добавил, что когда они вместе с сенатором подъезжали к Широкино, Служба безопасности президента сообщила, что позиции морпехов были обстреляны.

«Я сказал Джону — ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я как президент должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обиделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», — отметил Порошенко.

Сумна звістка для всього українського народу — помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн.



Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави.



Співчуття родині та усьому американському народові pic.twitter.com/W01f82cEen— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 августа 2018 г. Ранее Порошенко в своём Twitter прокомментировал смерть Маккейна.

Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака.