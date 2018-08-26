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Порошенко вспомнил о поездке с Маккейном в Донбасс
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Порошенко вспомнил о поездке с Маккейном в Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя смерть Джона Маккейна, вспомнил о поездке с американским сенатором на позиции морских пехотинцев в Широкино.
«Есть ещё одна великая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря. Её имя — Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины», — приводит УНИАН слова Порошенко.
Президент Украины отметил, что ради поездки в Широкино Маккейн перенёс свой визит в Грузию.
Порошенко добавил, что когда они вместе с сенатором подъезжали к Широкино, Служба безопасности президента сообщила, что позиции морпехов были обстреляны.
«Я сказал Джону — ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я как президент должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обиделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», — отметил Порошенко.
Ранее Порошенко в своём Twitter прокомментировал смерть Маккейна.
Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака.
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