Ещё
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко предложил иностранным государствам взять под патронаж населенные пункты Донбасса. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, глава государства выступил в Авдеевке (Донецкая область) во время общения с военными и дипломатами.
По словам Порошенко, он несколько раз обсуждал с европейскими лидерами программу патронажа над городами и селами Донбасса. «Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку», — сказал президент.
Как сообщает УНИАН, в Авдеевку на специальное совещание приехали дипломатические представители Украины со всего мира. Обращаясь к ним, Порошенко заявил, что они должны «заниматься мобилизацией средств мира при восстановлении инфраструктуры Донбасса».
В апреле советник Петра Порошенко Александр Пасхавер заявил, что на эти цели потребуется гораздо больше 50 миллиардов долларов, о которых в 2017 году говорил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.
В декабре прошлого года Евросоюз выделил 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса. В Брюсселе намерены до 2020 года выделять на восстановление региона по 200 миллионов евро ежегодно, добавляет ТАСС.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия подняла истребители над Черным морем229
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар101
«Упала в обморок и потеряла память»244
Порошенко ждет российские миллиарды150
Лукашенко откровенно поговорил с Путиным47
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение