Президенты Сербии и Косово поддержали изменение границ

Президенты Сербии и Косово открыто поддержали изменение границ

Главы государств выступили с призывом к Евросоюзу помочь в дипломатическом урегулировании конфликта.

Президенты Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи в субботу, 25 августа впервые публично высказали международному сообществу желание изменить границы своих стран и призвали Европейский Союз поддержать их.

Косово требует передачи части сербской территории в состав своей непризнанной республики. В частности, речь идет о Прешевской долине в Сербии с албанским населением. В обмен на это Сербия предлагает передать под контроль Белграда районы северного Косово, в которой проживают сербы, сообщает Politico.

«Косово намерено достичь обязывающего юридического соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас», — отметил косовский лидер Хашим Тачи.