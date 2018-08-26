Президенты Сербии и Косово поддержали изменение границ

Главы государств выступили с призывом к Евросоюзу помочь в дипломатическом урегулировании конфликта.
Президенты Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи в субботу, 25 августа впервые публично высказали международному сообществу желание изменить границы своих стран и призвали Европейский Союз поддержать их.
Косово требует передачи части сербской территории в состав своей непризнанной республики. В частности, речь идет о Прешевской долине в Сербии с албанским населением. В обмен на это Сербия предлагает передать под контроль Белграда районы северного Косово, в которой проживают сербы, сообщает Politico.
«Косово намерено достичь обязывающего юридического соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас», — отметил косовский лидер Хашим Тачи.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о необходимости провести референдум по Косово, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Главы самопровозглашенной республики Хашима Тачи поддержал идею, отметив, что власти стране начали сбор документов для проведения работ по корректировке границ. Лидеры двух стран встретятся на переговорах по нормализации отношений Сербии и Косово в Брюсселе 7 сентября.