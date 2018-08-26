«Трампа не пускайте на похороны»: что завещал сенатор Маккейн

Непримиримый враг России: как жил и умер сенатор Маккейна

США скончался сенатор Джон Маккейн , который почти всю свою жизнь посвятил служению родной стране сначала как солдат, а затем — как политик. Маккейн был известен своей непримиримой позицией по отношению к России , из-за чего у него даже окончательно испортились отношения с президентом США Дональдом Трампом

Один из самых известных американских политиков, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер от рака мозга на 82-м году жизни. На официальном сайте Маккейна говорится, что он ушел из жизни 25 августа, в 16:25 (26 августа, 02:28 мск).

«Более 60 лет, до самой смерти, он служил Соединенным Штатам», — говорится в сообщении на его официальном сайте.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain… pic.twitter.com/tYdBNK9bA7— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26 августа 2018 г. Тем не менее вклад сенатора в американскую политику настолько велик, что признают его как противники, так и сторонники Маккейна. У официальной резиденции президента США из-за смерти сенатора даже приспустили национальный флаг.

При этом Маккейн был ярым критиком действующей администрации Белого дома. После смерти сенатора стало известно, что семья Джона Маккейна попросила Трампа не посещать его похороны.

Известно, что это было личным желанием Маккейна, о котором он сообщил своим близким. Причина такого решения — острая вражда между политиками, которая продолжалась последние годы. Маккейн, в частности, поддерживал версию о российском вмешательстве в выборы и резко критиковал Трампа за его политику по отношению к России.

Однопартийцы Маккейн и Трамп враждовали не один год, причем со стороны нынешнего президента дело не ограничивалось политическими нападками, нынешний президент США позволял себе и личные выпады. Так, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что не считает Маккейна героем войны, потому что тот пять лет провел во вьетнамском плену. По словам Трампа, ему «нравятся люди, которые не попадали в плен». Маккейн в ответ упрекал Трампа в том, что тот в свое время избежал призыва в армию.

В России Маккейн в первую очередь был известен своими яркими антироссийскими высказываниями и личной неприязнью к президенту РФ Владимиру Путину

«Владимир Путин — злой человек, и он намерен совершать злые дела, в том числе разрушить либеральный мировой порядок, который возглавляли США…», — писал Маккейн в своей книге, написанной в соавторстве со своим многолетним помощником Марком Солтером. Книга носит название «Неуемная война: хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности». Она появилась на прилавках магазинов 22 мая 2018 года.

За свою карьеру Маккейн написал несколько книг, но эту можно назвать его «политическим завещанием». Произведение носит автобиографический и публицистический характер — сенатор пишет о своем видении роли Америки, а также критикует Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Мы должны бороться с Владимиром Путиным так же решительно, как он борется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим разногласиям подвергать опасности интересы нашей безопасности и целостность нашей демократии», — утверждает сенатор. Он пишет, что был «встревожен российским вмешательством в выборы» и считал, что Трамп, как кандидат в президенты, был «наивен» в своем «восхищении Путиным».

При этом Маккейн признается, что «скептически» отнесся к тому, что Трамп и его команда могли взаимодействовать с Россией.

Удивительная неприязнь Маккейна к Путину отразилась и в публицистике. В 2013 году, когда российский президент написал колонку для New York Times в связи с ситуацией в Сирии , Маккейн ответил ему на страницах сетевого издания «Правда.Ру».

В статье под заголовком «Россия заслуживает большего, чем Путин» Маккейн обвинил российского президента в том, что тот правит «для себя». При этом Маккейн попытался предупредить обвинения в антироссийской позиции: «Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня».

Впрочем «пророссийская» позиция Маккейна не помешала ему однажды заявить в одной из своих речей, что Россия — это «бензоколонка, которая притворяется страной».

Впрочем, хорошо знавший Маккейна, ныне покойный политик Борис Немцов в интервью «Газете.Ru» говорил об американском сенаторе: «Я никогда не слышал от него ничего русофобского». Люди, знавшие Маккейна, рассказывают, что его неприязнь к Кремлю укрепилась после смерти Бориса Немцова.

Вспоминая о своих эпитетах применительно к России, Маккейн отмечает, что сам он неоднократно становился объектом критики со стороны «российской пропагандисткой машины», а также рядовых граждан. Их Маккейн называет «честными людьми».

Между тем сам президент России Владимир Путин высказался о Маккейне лишь однажды — то была реплика в ответ на вопрос о его отношении к американскому сенатору. Тогда Путин напомнил, что такой резкий тон может быть обусловлен военным прошлым Маккейна и пребыванием последнего во вьетнамском плену: «Он попал в плен. И не просто в плен — его посадили в яму. Он несколько лет сидел в яме. У любого человека крыша съедет, поэтому чего там еще говорить».

Сын адмирала и военный летчик, Маккейн действительно провел несколько лет во вьетнамском плену и вел себя достаточно мужественно.

Он писал в своих воспоминаниях, что условия содержания в тюрьме, которую американские военные называли «Хилтоном», были тяжелыми.

«Когда они хотели меня наказать, то просто отводили в помещение, где не было ни москитной сетки, ни кровати, никакой одежды. На протяжении четырех дней разные охранники избивали меня по два-три часа. Рука и ребра у меня были сломаны», — писал будущий сенатор в своих воспоминаниях, опубликованных в 1973 году в журнале US News and World Report. Кстати, впоследствии Маккейн посещал Вьетнам и даже побывал в той самой тюрьме, где находился во время войны.

Маккейн был старейшим сенатором США. В этом законодательном органе он традиционно представлял Аризону. Кроме того, он несколько раз боролся за президентское кресло.

В 2000 году Маккейн поклялся сделать все, чтобы победить на праймериз Джорджа Буша-младшего, и даже сравнил себя с Люком Скайуокером, вступившим в бой со «Звездой смерти».

Тогда он завоевал симпатии многих своим образом «честного вояки». В 2008 году Маккейн выиграл праймериз Республиканской партии и выдвигался в последний раз. Однако даже несмотря на поддержку в лице экстравагантной номинантки на пост вице-президента Сары Пейлин, он проиграл выборы демократу Бараку Обаме.

О тяжелой болезни Маккейна, раке мозга, стало известно в 2017 году. Последняя книга сенатора стала в том числе и его завещанием. В своей книге неизлечимо больной политик даже отдал распоряжение по поводу собственных похорон. Сенатор написал, что хочет покоиться не на Арлингтонском кладбище, где находится могила его отца-адмирала, а рядом с могилой своего армейского товарища в штате Мэриленд. Ранее он также заявил, что не желает, чтобы президент США присутствовал на его похоронах.

«Я не знаю, сколько еще пробуду с вами, может, еще пять лет, если с помощью новых достижений в лечении онкологии найдут новые способы лечения моего рака и это удлинит мою жизнь. Может, я уйду в тот момент, когда вы это читаете…», — писал Маккейн.

В пятницу, 24 августа, за день до смерти Маккейна, его семья озвучила решение 81-летнего политика: он больше не будет лечиться от страшной болезни.