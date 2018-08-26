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Украинские послы отправились в Донбасс
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Украинские послы отправились в Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинские послы отправились в Донбасс вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД.
Как отмечается, что 80 дипломатов съехали со всего мира на конференцию для обсуждения опыта и проблемных аспектов в своей работе.
Практической частью совещания стал выезд в зону боевых действий вместе с военными. Послы стали делиться фото с аэродрома в социальных сетях.
«Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе», — написал в Twitter посол страны в Польше Андрей Дещица.
В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что у них проходит «несколько необычная дипломатическая миссия».
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