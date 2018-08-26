Украинские послы отправились в Донбасс

Как отмечается, что 80 дипломатов съехали со всего мира на конференцию для обсуждения опыта и проблемных аспектов в своей работе.

Практической частью совещания стал выезд в зону боевых действий вместе с военными. Послы стали делиться фото с аэродрома в социальных сетях.

«Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе», — написал в Twitter посол страны в Польше Андрей Дещица.