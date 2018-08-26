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Во Франции сократят число госслужащих
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Более 4 тысяч госслужащих сократят во Франции в 2019 году 

News.ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press/dpa/Harald Titte
Французское правительство в 2019 году планирует сократить порядка 4,5 тысяч госслужащих. В текущем году под сокращение попали 1,6 тыс. чиновников, что не совпадает со сроками 50-тысячного сокращения за пятилетний период, заявленного президентом Эммануэлем Макроном.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью Le Journal du Dimanche сообщил, что сокращение госслужащих является не основой, а следствием трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени.
«Я уже могу сказать, что в 2020 году эта цифра вырастет до 10 тысяч человек», — отметил Филипп.
Он также отметил, что в ближайшее время сокращения коснётся Министерства финансов.
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