Во Франции сократят число госслужащих

Более 4 тысяч госслужащих сократят во Франции в 2019 году

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Французское правительство в 2019 году планирует сократить порядка 4,5 тысяч госслужащих. В текущем году под сокращение попали 1,6 тыс. чиновников, что не совпадает со сроками 50-тысячного сокращения за пятилетний период, заявленного президентом Эммануэлем Макроном Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью Le Journal du Dimanche сообщил, что сокращение госслужащих является не основой, а следствием трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. «Я уже могу сказать, что в 2020 году эта цифра вырастет до 10 тысяч человек», — отметил Филипп. Он также отметил, что в ближайшее время сокращения коснётся Министерства финансов