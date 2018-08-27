Сбежавший министр ДНР рассказал об «оккупации» Россией

Несостоявшийся глава ДНР раскрыл факты российской «оккупации» Донбасса

Бывший исполняющий обязанности министра культуры и туризма самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Лекстутес, завербованный украинскими спецслужбами и «эвакуированный» ими на подконтрольную Киеву территорию, рассказал о фактах причастности России к «оккупации» части Донецкой и Луганской областей Украины . Об этом во вторник, 28 августа, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Как утверждают представители ведомства, Лекстутес в мае 2014 года присоединился к «незаконным вооруженным формированиям» (так в Киеве называют сторонников ДНР — прим. «Ленты.ру» ), после чего «под кураторством спецслужб РФ принимал участие в организации псевдореферендума на временно оккупированной территории Донбасса» (11 мая 2014 года в ДНР состоялся референдум о независимости — прим. «Ленты.ру»). Также Лекстутес занимался в республике формированием органов власти и управления, подчеркивает СБУ

Уже после назначения на должность исполняющего обязанности министра культуры и туризма Лекстутес «неоднократно посещал территорию России для выступлений на пропагандистских телеканалах и встреч с кураторами».

«Впоследствии так называемый министр прекратил политическую деятельность и занимался предпринимательством во временно оккупированном Донецке», — заявили в СБУ.

Также утверждается, что после бегства на подконтрольную Киеву территорию Украины Лекстутес рассказал украинской контрразведке о своей деятельности в ДНР. Кроме того, он раскрыл СБУ «факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донбасса и иной противоправной деятельности в Украине». После этого он может воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», которая поможет Лекстутесу избежать уголовной ответственности.

«В рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Создание террористической группы или террористической организации") продолжаются следственные действия», — заключили в СБУ.

О бегстве Лекстутеса на Украину стало известно 26 августа. «Эвакуированный» украинскими спецслужбами бывший и.о. министра заявил, что в 2014 году должен был возглавить ДНР после свержения руководителя республики Александра Захарченко — с таким предложением к нему якобы обратился сотрудник Главного разведывательного управления ( ГРУ ) России. Планы в жизнь не воплотились, а в декабре 2014 года Лекстутес был арестован в Донецке.