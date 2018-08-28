Иранские советники отказались уходить из Сирии

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Иранские советники сохранят присутствие в Сирии 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Reuters
Иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад заявил, что подписанное ранее соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников. Об этом сообщило агентство IRNA.
"Сохранение присутствия иранских военных советников в Сирии является частью договора о расширении военно-технического сотрудничества, который был подписан между министром обороны Ирана и его сирийским коллегой", — сказал Алинежад.
Он добавил, что "соглашение подтверждает поддержку Тегераном территориальной целостности и суверенитета Сирии".
"Другим пунктом соглашения является помощь иранской стороны в разминировании минных полей в различных районах Сирии", — отметил атташе. При этом он подчеркнул, что "эту работу Иран осуществлял на протяжении всех восьми лет войны".
Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в воскресенье с двухдневным визитом в Сирию. Он встретился с президентом страны Башаром Асадом и несколькими сирийскими министрами. В рамках визита министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества.
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