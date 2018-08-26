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Трампу запретили хоронить Маккейна
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Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Родственники сенатора попросили бывших соперников и президентов Барака Обамы и Джорджа Буша произнести прощальные речи.
Семья скончавшегося на 82 году жизни сенатора-республиканца Джона Маккейна подтвердила свой отказ в приглашении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на похороны политика.
По сообщению CNN, Маккейн в течение года сам планировал свои похороны, по словам его семьи, он не хотел, чтобы на них присутствовал Трамп. Позиция сенатора по этому поводу не изменилась, заявили в субботу, 25 августа, два близких друга умершего сенатора.
Информированные источники из окружения семьи Маккейна рассказали, что его родственники попросили бывших соперников и президентов Барака Обамы и Джорджа Буша произнести прощальные речи.
Маккейн неоднократно выступал с критикой в адрес Трампа, демонстрируя свою решимость бороться с политикой нынешнего президента США.
Сенатор грубо высказывался о Трампе, считая его «импульсивным» и «дезинформированным», резко выступал против предложенной президентом Соединенных Штатов реформы системы здравоохранения.
В мемуарах, которые были опубликованы в мае 2018 года под названием «Беспокойная волна», Маккейн осудил, по его словам, явное сочувствие президента США российскому лидеру Владимиру Путину. Часть консервативного электората так и не простила сенатора за критику в адрес Трампа.
Маккейн похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд. Гроб с телом будет находиться в здании законодательной ассамблеи парламента штата Аризона, который представлял сенатор в Конгрессе в течение 35 лет. Сама дата похорон пока неизвестна.
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