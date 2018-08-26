Трампу запретили хоронить Маккейна

Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора

По сообщению CNN , Маккейн в течение года сам планировал свои похороны, по словам его семьи, он не хотел, чтобы на них присутствовал Трамп. Позиция сенатора по этому поводу не изменилась, заявили в субботу, 25 августа, два близких друга умершего сенатора.

Информированные источники из окружения семьи Маккейна рассказали, что его родственники попросили бывших соперников и президентов Барака Обамы и Джорджа Буша произнести прощальные речи.

Маккейн неоднократно выступал с критикой в адрес Трампа, демонстрируя свою решимость бороться с политикой нынешнего президента США.

Сенатор грубо высказывался о Трампе, считая его «импульсивным» и «дезинформированным», резко выступал против предложенной президентом Соединенных Штатов реформы системы здравоохранения.

В мемуарах, которые были опубликованы в мае 2018 года под названием «Беспокойная волна», Маккейн осудил, по его словам, явное сочувствие президента США российскому лидеру Владимиру Путину . Часть консервативного электората так и не простила сенатора за критику в адрес Трампа.

Маккейн похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд. Гроб с телом будет находиться в здании законодательной ассамблеи парламента штата Аризона, который представлял сенатор в Конгрессе в течение 35 лет. Сама дата похорон пока неизвестна.