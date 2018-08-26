Крымский мост: гибридная война против России

Крымский мост: Гибридная война Британии против России

Полтора века тому назад англичане начали сложную многоходовую операцию, призванную обеспечить доминирование Британской короны на значительной части Евразии.

Англичане — чертовски хитрая, предприимчивая, цепкая, всепроникающая нация. Во всяком случае, таковыми они были в XIX веке. Британская корона настырно норовила играть главную роль на планете, опутывала страны и континенты сетями своего влияния. При этом, использовались самые передовые достижения технического прогресса.

150 лет тому назад, в 1868 году, был запущен грандиозный проект — Индо-Европейский телеграф. 11 тысяч километров проводов связали Лондон и Калькутту . Сообщение из конца в конец доставлялось за мизерные, как тогда казалось, 28 минут. Собственно, совсем недурная альтернатива письмам, которые шли к адресатам месяцами.

Понятно, чтобы протянуть телеграфное сообщение на такое расстояние, надо было как-то заручиться одобрением множества стран. С некоторыми из них Великобритания не особенно-то церемонилась, понятно, творила на чужой территории, что хотела. Примерно, как сейчас американцы. С другими приходилось договариваться, например, с Францией . А, чтобы заполучить согласие русского царя, пришлось устроить России неприятности под названием «Крымская война».

Конечно, ожесточенное и страшно кровопролитное столкновение образца 1853-1856 годов было вызвано куда более сложными причинами, нежели решение вопроса постановки телеграфных столбов на имперских просторах. Речь ведь шла о столкновении жизненных интересов глобальных геополитических игроков XIX века. Но телеграфный вопрос, среди прочих важных параграфов, вошел в перечень того, что Россия обязана была сделать для победителей, как бы противно ей не было. Итоги Крымской войны выдались безрадостными для Санкт-Петербурга

В 1868 году закипела работа по созданию небывалой телеграфной линии, а в 1870 году из Англии в Индию был отбит «морзянкой» гимн «Боже, храни королеву» и передан зарплатный табель телеграфистов. К слову, когда Льву Толстому восторженно сообщили, что теперь человеческую мысль можно в считанные минуты передать на другой конец света, он выразил сомнение, что у человечества есть мысли, достойные подобной оперативности.

Керчь, Значительную часть телеграфной линии проложили по России, через Киев, Одессу, Симферополь Батуми и Тифлис. Работа в телеграфной компании была престижна и приносила серьезный заработок. А чтобы служащие Индо-Европейского телеграфа чувствовали себя уютно и удовлетворенно в любой точке службы, английское руководство озаботилось даже периодической отправкой дам с низкой социальной ответственностью в самые глухие участки маршрута. Например, в кавказские губернии Российской империи.

Но, ясное дело, не мотивация ударного труда при помощи барышень полусвета была главной трудностью в деятельности телеграфа. Россию удалось заставить допустить британский стратегический объект на свою территорию. А дальше что? Многие километры проводов надо ведь было обслуживать, холить и лелеять. Кроме того, Индо-Европейский телеграф был только первым этапом большой задумки, о которой скажем чуть позже. Лондон сделал следующий ход, который должен был как-то скрасить впечатление от британского присутствия на российской территории. Впрочем, сделано все было, как водится, не без корыстного умысла.

Британская корона заплатила за 3 метра земли вокруг каждого столба. Подошел к столбу — ты в Великобритании, отошел — снова в России. Здорово, верно?

Как бы, с одной стороны, англичане навязали России свои провода, да к тому же, как не крути, отняли часть территории (возле каждого столба). Но, с другой, постарались закамуфлировать все, мол, проблема решена полюбовно, к обоюдной выгоде. Говорю же, редкие хитрецы, коварные притом.

Самым сложным участком Индо-Европейского телеграфа оказался Крымский полуостров. Там, кстати, и сейчас еще осталось кое-что от чугунных столбов, установленных по заказу британцев германской фирмой «Сименс» . А еще местные жители долгие годы пользовались зданиями подстанций телеграфа в Симферополе и Керчи, уже после сворачивания деятельности английской компании в 1931 году (служащих телеграфа заподозрили в шпионской деятельности, и странно было бы, если бы они ей не занимались).

Провода вползали в Крым через Перекоп, а покидали его, нырнув в Керченский пролив. Был, конечно, на маршруте из Лондона в Дели еще проблемный фрагмент — Ла-Манш. Но там кабель, проложенный по дну, успешно функционировал. На кавказском же участке провод периодически рвался от колебаний земной коры. Необходимо было альтернативное прокладке по морскому дну решение.

Связанный с этим проект и стал следующим пунктом британского плана ползучей гибридной экспансии. На стыке XIX — ХХ веков Великобритания дозрела до того, чтобы по маршруту, примерно намеченного телеграфной линией, пустить железнодорожное сообщение.

Амбициозная была затея, ничего не скажешь. Предполагалось, что можно будет сесть в поезд в Лондоне и без пересадок добраться до Дели. Представьте, какие перспективы открывались для переброски пассажиров, грузов, а если придется, и войск.

Разумеется, никто не собирался строить новую железную дорогу по всему обозначенному маршруту. Надо было связать уже имеющиеся участки пути и достроить недостающую инфраструктуру. А главное — соорудить два моста — через Ла-Манш и от Керчи до Тамани. Кстати сказать, если пофантазировать, что проект был бы воплощен в жизнь, то, сев на поезд, скажем, в Джанкое, можно было спокойно доехать до Индии или Англии, в зависимости от надобности.

Понятно, что и телеграфную нитку, протянутую по мосту, было бы куда проще обслуживать. Впрочем, она превращалась в ценный, но все же лишь довесок к железнодорожной магистрали.

В 1903 году британские разработки по Крымскому мосту легли на стол царю Николаю II . Хитрые англосаксы, естественно, не скупились на краски, расписывая, какие выгоды России сулит такой замечательный мост. Но самодержец отнесся к проекту безо всякого восторга. Что-то ему подсказывало, что таким образом Великобритания получит серьезный рычаг для своего влияния, в том числе, и на территории России. Проект Крымского моста был предан забвению.

Возродился он, на принципиально новом, разумеется, уровне, только теперь. Мост между Крымом и Кубанью — штука полезнейшая, тут никаких сомнений. Но только, если без англичан и прочих зарубежных "партнеров".