Крымский мост: гибридная война против России

Полтора века тому назад англичане начали сложную многоходовую операцию, призванную обеспечить доминирование Британской короны на значительной части Евразии.
Англичане — чертовски хитрая, предприимчивая, цепкая, всепроникающая нация. Во всяком случае, таковыми они были в XIX веке. Британская корона настырно норовила играть главную роль на планете, опутывала страны и континенты сетями своего влияния. При этом, использовались самые передовые достижения технического прогресса.
150 лет тому назад, в 1868 году, был запущен грандиозный проект — Индо-Европейский телеграф. 11 тысяч километров проводов связали Лондон и Калькутту. Сообщение из конца в конец доставлялось за мизерные, как тогда казалось, 28 минут. Собственно, совсем недурная альтернатива письмам, которые шли к адресатам месяцами.
Понятно, чтобы протянуть телеграфное сообщение на такое расстояние, надо было как-то заручиться одобрением множества стран. С некоторыми из них Великобритания не особенно-то церемонилась, понятно, творила на чужой территории, что хотела. Примерно, как сейчас американцы. С другими приходилось договариваться, например, с Францией. А, чтобы заполучить согласие русского царя, пришлось устроить России неприятности под названием «Крымская война».
Конечно, ожесточенное и страшно кровопролитное столкновение образца 1853-1856 годов было вызвано куда более сложными причинами, нежели решение вопроса постановки телеграфных столбов на имперских просторах. Речь ведь шла о столкновении жизненных интересов глобальных геополитических игроков XIX века. Но телеграфный вопрос, среди прочих важных параграфов, вошел в перечень того, что Россия обязана была сделать для победителей, как бы противно ей не было. Итоги Крымской войны выдались безрадостными для Санкт-Петербурга.
В 1868 году закипела работа по созданию небывалой телеграфной линии, а в 1870 году из Англии в Индию был отбит «морзянкой» гимн «Боже, храни королеву» и передан зарплатный табель телеграфистов. К слову, когда Льву Толстому восторженно сообщили, что теперь человеческую мысль можно в считанные минуты передать на другой конец света, он выразил сомнение, что у человечества есть мысли, достойные подобной оперативности.
Значительную часть телеграфной линии проложили по России, через Киев, Одессу, Симферополь, Керчь, Батуми и Тифлис. Работа в телеграфной компании была престижна и приносила серьезный заработок. А чтобы служащие Индо-Европейского телеграфа чувствовали себя уютно и удовлетворенно в любой точке службы, английское руководство озаботилось даже периодической отправкой дам с низкой социальной ответственностью в самые глухие участки маршрута. Например, в кавказские губернии Российской империи.
Но, ясное дело, не мотивация ударного труда при помощи барышень полусвета была главной трудностью в деятельности телеграфа. Россию удалось заставить допустить британский стратегический объект на свою территорию. А дальше что? Многие километры проводов надо ведь было обслуживать, холить и лелеять. Кроме того, Индо-Европейский телеграф был только первым этапом большой задумки, о которой скажем чуть позже. Лондон сделал следующий ход, который должен был как-то скрасить впечатление от британского присутствия на российской территории. Впрочем, сделано все было, как водится, не без корыстного умысла.
Британская корона заплатила за 3 метра земли вокруг каждого столба. Подошел к столбу — ты в Великобритании, отошел — снова в России. Здорово, верно?
Как бы, с одной стороны, англичане навязали России свои провода, да к тому же, как не крути, отняли часть территории (возле каждого столба). Но, с другой, постарались закамуфлировать все, мол, проблема решена полюбовно, к обоюдной выгоде. Говорю же, редкие хитрецы, коварные притом.
Самым сложным участком Индо-Европейского телеграфа оказался Крымский полуостров. Там, кстати, и сейчас еще осталось кое-что от чугунных столбов, установленных по заказу британцев германской фирмой «Сименс». А еще местные жители долгие годы пользовались зданиями подстанций телеграфа в Симферополе и Керчи, уже после сворачивания деятельности английской компании в 1931 году (служащих телеграфа заподозрили в шпионской деятельности, и странно было бы, если бы они ей не занимались).
Провода вползали в Крым через Перекоп, а покидали его, нырнув в Керченский пролив. Был, конечно, на маршруте из Лондона в Дели еще проблемный фрагмент — Ла-Манш. Но там кабель, проложенный по дну, успешно функционировал. На кавказском же участке провод периодически рвался от колебаний земной коры. Необходимо было альтернативное прокладке по морскому дну решение.
Связанный с этим проект и стал следующим пунктом британского плана ползучей гибридной экспансии. На стыке XIX — ХХ веков Великобритания дозрела до того, чтобы по маршруту, примерно намеченного телеграфной линией, пустить железнодорожное сообщение.
Амбициозная была затея, ничего не скажешь. Предполагалось, что можно будет сесть в поезд в Лондоне и без пересадок добраться до Дели. Представьте, какие перспективы открывались для переброски пассажиров, грузов, а если придется, и войск.
Разумеется, никто не собирался строить новую железную дорогу по всему обозначенному маршруту. Надо было связать уже имеющиеся участки пути и достроить недостающую инфраструктуру. А главное — соорудить два моста — через Ла-Манш и от Керчи до Тамани. Кстати сказать, если пофантазировать, что проект был бы воплощен в жизнь, то, сев на поезд, скажем, в Джанкое, можно было спокойно доехать до Индии или Англии, в зависимости от надобности.
Понятно, что и телеграфную нитку, протянутую по мосту, было бы куда проще обслуживать. Впрочем, она превращалась в ценный, но все же лишь довесок к железнодорожной магистрали.
В 1903 году британские разработки по Крымскому мосту легли на стол царю Николаю II. Хитрые англосаксы, естественно, не скупились на краски, расписывая, какие выгоды России сулит такой замечательный мост. Но самодержец отнесся к проекту безо всякого восторга. Что-то ему подсказывало, что таким образом Великобритания получит серьезный рычаг для своего влияния, в том числе, и на территории России. Проект Крымского моста был предан забвению.
Возродился он, на принципиально новом, разумеется, уровне, только теперь. Мост между Крымом и Кубанью — штука полезнейшая, тут никаких сомнений. Но только, если без англичан и прочих зарубежных "партнеров".