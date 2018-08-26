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Опубликован документ о внебрачном ребенке Трампа
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CNN опубликовал документ связанный с внебрачным ребенком Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский телеканал CNN опубликовал соглашение о согласии на публикацию статьи о внебрачном ребенке американского лидера Дональда Трампа, которое было заключено между экс-швейцаром жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудином и таблоидом National Enquirer.
По данным телеканала, согласно документу, который был подписан в 2015 году, таблоид получил эксклюзивные права на историю о внебрачном ребенке Трампа.
Как отмечается, Саджудин должен был получить $30 тысяч за публикацию этого материала.
В апреле СМИ сообщили, что у Трампа есть внебрачный ребенок.
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