Опубликован документ о внебрачном ребенке Трампа

CNN опубликовал документ связанный с внебрачным ребенком Трампа

По данным телеканала, согласно документу, который был подписан в 2015 году, таблоид получил эксклюзивные права на историю о внебрачном ребенке Трампа.

Как отмечается, Саджудин должен был получить $30 тысяч за публикацию этого материала.

В апреле СМИ сообщили, что у Трампа есть внебрачный ребенок.