Ещё
Здание сената может быть названо в честь Маккейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер демократов в конгрессе хочет назвать здание сената в честь Маккейна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Лидер демократического меньшинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер предложил переименовать одно из зданий сената в честь покойного сенатора Джона Маккейна.
Ранее офис политика сообщил, что Маккейн скончался в возрасте 81 года.
"Ничто не поможет преодолеть утрату сенатора Маккейна, но чтобы поколения помнили его, я представлю резолюцию о переименовании здания "Рассел" в честь него", — написал Шумер в Twitter.
Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.
Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Маккейн попал в плен после того, как его самолет был сбит. Он был серьезно ранен и подвергался в плену пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался сенатор Джон Маккейн614
Пугачева попросила Вайкуле заткнуться98
Чемпион по боксу отправил в нокаут авиадебошира13
Новый снимок чудовища Лох-Несс появился в Сети11
В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства51
Видео
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение