Здание сената может быть названо в честь Маккейна

Лидер демократического меньшинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер предложил переименовать одно из зданий сената в честь покойного сенатора Джона Маккейна.
Ранее офис политика сообщил, что Маккейн скончался в возрасте 81 года.
"Ничто не поможет преодолеть утрату сенатора Маккейна, но чтобы поколения помнили его, я представлю резолюцию о переименовании здания "Рассел" в честь него", — написал Шумер в Twitter.
Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.