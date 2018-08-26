Здание сената может быть названо в честь Маккейна

Лидер демократов в конгрессе хочет назвать здание сената в честь Маккейна

Ранее офис политика сообщил, что Маккейн скончался в возрасте 81 года.

"Ничто не поможет преодолеть утрату сенатора Маккейна, но чтобы поколения помнили его, я представлю резолюцию о переименовании здания "Рассел" в честь него", — написал Шумер в Twitter.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.