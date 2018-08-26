Названо место похорон Маккейна

СМИ сообщили о месте похорон Маккейна

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, занимающиеся планированием похоронных мероприятий.

Отмечается, что гроб с телом Маккейна планируют установить в здании законодательной ассамблеи Аризоны до погребения, чтобы все желающие могли проститься с ним.

Точную дату похорон издание не называет.

26 августа стало известно, что Маккейн скончался в возрасте 81 года.