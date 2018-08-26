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Названо место похорон Маккейна
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СМИ сообщили о месте похорон Маккейна 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Американского сенатора Джона Маккейна собираются похоронить в городе Аннаполис, который располагается в штате Мэриленд.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, занимающиеся планированием похоронных мероприятий.
Отмечается, что гроб с телом Маккейна планируют установить в здании законодательной ассамблеи Аризоны до погребения, чтобы все желающие могли проститься с ним.
Точную дату похорон издание не называет.
26 августа стало известно, что Маккейн скончался в возрасте 81 года.
В мае СМИ писали, что бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш — младший могут произнести речь на похоронах Маккейна. При этом журналисты также сообщали, что действующего главу США Дональда Трамп не пригласят на похороны сенатора.
RT на русском: последние новости
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