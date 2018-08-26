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Сторонники экс-президента Бразилии прекратили голодовку
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Сторонники заключенного экс-президента Бразилии прекратили голодовку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторонники заключенного экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прекратили голодовку в его поддержку спустя 26 дней после ее начала, сообщает бразильское издание Folha de S. Paulo со ссылкой на заявление участников голодовки.
Сторонники бывшего президента, который сейчас находится в тюрьме, требовали его освободить.
"После 26 дней голодовки мы приняли решение приостановить ее, так как считаем, что она достигла провокационной стороны тех целей, которые мы перед собой ставили с самого начала этой политической акции. Мы чувствуем себя победителями, ведь так чувствуют себя народы, ведущие борьбу, и мы накопили важные выводы для народной борьбы в целом", — заявили участники акции.
Лула да Силва, заключенный в Бразилии и приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, по закону, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. Партия трудящихся в середине августа зарегистрировала экс-президента в качестве кандидата на выборах главы государства. Комитет ООН по правам человека заявил, что Бразилия должна обеспечить соблюдение политических прав для Лулы.
Экс-президента в апреле доставили в город Куритиба, где он начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции.
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