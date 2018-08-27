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Оппозиционеры Молдавии потребовали отставки властей
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Оппозиционеры Молдавии потребовали отставки правительства 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В Молдавии завершилась двухдневная акция протеста, которая была приурочена ко Дню независимости страны.
По итогам митинга в воскресенье, 26 августа, у памятника Штефану чел Маре в Кишиневе протестующие выдвинули следующие требования: отставку правительства Павла Филипа, организацию свободных выборов в парламент и расследование крупных коррупционных скандалов. Оппозиционеры организовали несколько маршей по центру столицы Молдавии, обвиняя власти в воровстве.
Также протестующие возложили на правительство ответственность за массовую миграцию, обнищание население и угрозу дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
По данным издания Newsmaker.md, после принятия резолюции участники акции протеста послушали рэпера Main, спевшего песню "Молдавская мечта", и остались на главной площади на ночь, чтобы в понедельник, 27 августа, продолжить протест.
27 августа в Молдавии отмечается День независимости. Выходными в стране являются и следующие четыре дня, напоминает РБК.
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