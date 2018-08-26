Молдавская оппозиция снова наступает

Молдавии новые выступления оппозиции. Об акции противники действующей власти договорились еще в июле. Тогда на улицы Кишинева вышло около десяти тысяч человек. Они протестовали против отмены результатов выборов мэра столицы, на которых победил лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе

Оппозиция требует признания выборов мэра, отмены смешанной избирательной системы и отставки судей, которые признали результаты голосования недействительными. Кто стоит за выступлениями?

Сергей Назария политолог, руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Молдавии Est-Vest «За этой правой оппозицией, по крайней мере, за одним из важнейших элементов этой правой оппозиции, „Платформой „ДА“ во главе с Андреем Нэстасе, стоят два денежных мешка — братья Цопа. Один из них был когда-то министром транспорта, оба были в банковском бизнесе. Они схлестнулись с Плохотнюком, нынешним фактическим руководителем Молдавии. Плохотнюку удалось отобрать у них банк, кое-какую другую собственность и обвинить их в экономических преступлениях. Эти люди бежали из республики, нашли себе приют в Германии. В случае их победы и смены Плохотнюка к власти придут другие бандиты“.

Ранее Андрей Нэстасе призвал демонстрантов брать с собой палатки и все необходимое, чтобы организовать палаточный городок по типу украинского майдана на главной площади Кишинева. Там 27 августа по традиции планируются торжества, посвященные Дню независимости. Но власти перенесли их с площади в другое место, освободив ее для демонстрантов. Много ли людей поддержит выступление оппозиции в Молдавии?

Виталий Андриевский директор Института эффективной политики „Реального повода, который мог бы сейчас народ возбудить, что это правительство, эта власть должна уйти, нет, потому что по многим показателям Молдавия сейчас одна из ведущих стран СНГ. Я имею в виду по росту экономики — 4,5%, по росту пенсий, зарплат и по многим другим. Но есть какая-то часть общества, которая настроена оппозиционно к власти, и, безусловно, эта часть общества будет присутствовать на площади. Но у оппозиции есть один очень большой враг, который может им помешать. Я не знаю, как они его преодолеют. Ожидается, что в воскресенье температура будет 32 градуса. Центральная площадь, асфальт, все раскаленное, в два часа дня. Это не самое лучшее время для революции. Ее желательно перенести на более хорошие погодные условия“.

В Молдавии возбудили уголовное дело из-за призывов в соцсетях к беспорядкам в ходе акции оппозиции.