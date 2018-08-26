Ещё
Пострадавшего в Эймсбери лечат от менингита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшего в Эймсбери лечат от менингита, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули может быть болен менингитом, сообщает газета Mirror.
Ранее Роули был снова госпитализирован в больницу Солсбери из-за проблем со зрением.
В интервью газете брат пострадавшего Мэттью Роули рассказал об опасениях медперсонала. "Я говорил со старшей медсестрой, и она сказала, они думают, это менингит. Это то, от чего его лечат на данный момент, но они все еще проводят тесты, чтобы получить больше информации", — заявил он.
Мэттью добавил, что его брат вновь может видеть, но у него все еще двоится в глазах.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.
Последние новости
Умер сенатор Джон Маккейн "Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»130
Ротару увезли в реанимацию131
Познер назвал главную проблему России303
Яростный борец с Россией: как умер Маккейн529
Трампу запретили хоронить Маккейна666
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение