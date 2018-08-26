Пострадавшего в Эймсбери лечат от менингита, сообщили СМИ

Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули может быть болен менингитом, сообщает газета Mirror.

Ранее Роули был снова госпитализирован в больницу Солсбери из-за проблем со зрением.

В интервью газете брат пострадавшего Мэттью Роули рассказал об опасениях медперсонала. "Я говорил со старшей медсестрой, и она сказала, они думают, это менингит. Это то, от чего его лечат на данный момент, но они все еще проводят тесты, чтобы получить больше информации", — заявил он.

Мэттью добавил, что его брат вновь может видеть, но у него все еще двоится в глазах.