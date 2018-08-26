США и Китай едва не устроили ядерную войну

Берег смерти

Ровно 60 лет назад мир в очередной раз встал у порога ядерной войны: борьба за спорные острова между просоветским китайским режимом Мао Цзэдуна и проамериканским тайваньским режимом Чан Кайши едва не вылилась в последнюю войну в истории человечества. Впрочем, в последний момент у сторон хватило выдержки — немалый вклад в «умиротворение агрессоров» внес и Советский Союз. «Лента.ру» решила вспомнить, как мир едва не кончился из-за нескольких клочков земли в Тайваньском проливе.

1 мая 1950 года в Китае де-факто завершилась гражданская война. Коммунисты победили и взяли под контроль практически всю территорию страны: националисты Чан Кайши из партии «Гоминьдан» вынуждены были отступить на остров Тайвань. Именно там и было сформировано правительство Китайской Республики , которое должно было составить противовес «красной» Китайской Народной Республике.

Националисты смогли остановить каток Народно-освободительной армии Китая (НОАК) только на островах Цзиньмэнь. Это позволило им избежать окончательного поражения и закрепить за собой две группы островов в Тайваньском проливе: Цзиньмэнь и Мацзу.

Проблема была в том, что эти острова находились достаточно далеко от Тайваня, но очень близко к материковому Китаю. Для Чан Кайши эти островные группы были первой линией обороны от коммунистов, для Мао Цзэдуна — возможным плацдармом для наступления националистов на материк. Американцы поддерживали Чан Кайши и не признавали правительство коммунистов, однако после гражданской войны заявили: вмешиваться в конфликт двух китайских правительств из-за Тайваньского пролива они не будут.

Все изменила разразившаяся в середине 1950-го война в Корее : 25 июня северокорейские войска под руководством Ким Ир Сена и при поддержке Советского Союза перешли линию разграничения и напали на прозападное южное правительство. Вашингтон счел это нападение атакой всего коммунистического лагеря на свободу и заявил, что отныне поддерживает нейтральность Тайваньского пролива. В акваторию спорных островов направили 7-й флот американских ВМС — Тайвань де-факто был взят под военную защиту.

Это моя земля

Чан Кайши не собирался довольствоваться маленькой частью китайской территории — его целью было взять под контроль всю страну, отвоевав ее у коммунистов. Американское правительство президента Гарри Трумэна понимало тщетность этих планов и сдерживало своего союзника, за что подвергалось нещадной критике со стороны американских антикоммунистов. В 1952-м к власти в США пришел герой войны, республиканец Дуайт Эйзенхауэр . Он терпеть красный Китай не намеревался — 7-му флоту был дан приказ снять блокаду пролива и позволить войскам Чан Кайши обрушиться на врага.

Гоминьдановцы начали масштабную переброску войск: на Цзиньмэнь отправили 58 тысяч солдат, на Мацзу — 15 тысяч. На островах закипело строительство — армия начала возводить оборонительные укрепления. Коммунисты ответили масштабными артиллерийскими обстрелами. Пекин заявил: Тайвань должен быть «освобожден». Сенат дал Эйзенхауэру добро на защиту Тайваня, а американский генштаб вынес на рассмотрение главнокомандующего проект приказа о применении против китайских «комми» ядерного оружия.

От такого шага его пытались отговорить британский премьер Уинстон Черчилль и союзники по НАТО , однако о возможном ядерном ударе говорилось открыто. Пекин отступил и согласился на переговоры: конфликт завершился статус-кво в 1955-м, обе стороны отошли на свои позиции и принялись самозабвенно их укреплять. Политбюро ЦК Компартии Китая, узнав о ядерной угрозе США, охотно поддержало предложение Мао Цзэдуна изъять огромные средства из экономики и направить их на разработку собственного атомного оружия. Конфликт был заморожен, но не потушен. Его продолжение было неминуемо.

«Черная магия» против красных

Эйзенхауэр попытался уговорить Чан Кайши оставить спорные острова — они были слишком близко к материковому Китаю, и организовать их эффективную защиту было практически невозможно — но генералиссимус отказался. Американцы вынуждены были согласиться с его решением.

Вашингтон принялся вооружать своего нового союзника: на остров перебросили истребители и перехватчики, разместили крылатые ракеты Matador с ядерными боеголовками. В рамках секретной операции «Черная магия» американские спецы вооружили стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-86 Sabre новейшим на то время оружием — самонаводящимися ракетами Sidewinder класса «воздух-воздух».

Это дало им сокрушительное превосходство над китайскими МиГ-15 и МиГ-17. Кроме того, на Тайвань были отправлено 12 гаубиц калибра 203 мм и множество — калибра 155 мм. Мощь этих орудий была такова, что попавшие под обстрел китайцы были уверены — американцы применили ядерное оружие.

Тем временем в коммунистическом Китае происходили свои процессы: в 1958-м Мао Цзэдун объявил о начале политики Большого скачка. Стране предстояла форсированная индустриализация, которая в будущем обернулась голодом и разрухой (непродуманная политика Мао стоила Китаю почти трети ВВП).

Ученые спорят, что стало основной причиной возобновления конфликта вокруг спорных островов — военная угроза, которую чувствовал Пекин со стороны Тайваня, или милитаризация материкового Китая и потребность властей в мобилизации общества. Профессор Корнеллского университета Чэнь Цзянь указывал, что Мао не был доволен скоростью коммунизации страны и решил ее ускорить с помощью образа внешнего врага.

Кроме того, был и третий фактор: СССР в эти годы проводил политику мирного сосуществования с Западом. Ее возможность была объявлена еще Иосифом Сталиным в 1952 году и получила закрепление в решениях XX съезда КПСС после прихода к власти Никиты Хрущева.

Китай при Мао с такой политикой был не согласен, и агрессия в адрес Тайваня убивала сразу трех зайцев: подрывала усилия Советского Союза как лидера соцлагеря по, как скажут потом, «разрядке мировой напряженности», показывала независимость Китая от своих московских патронов и лишний раз напоминала США, что увлекаться поддержкой Тайваня не стоит.

Второй заход

В этом ключе показательно время начало обстрела — китайские снаряды полетели на острова вскоре после отъезда из страны Хрущева. Именно поэтому советское правительство не спешило публично выступить в поддержку своего излишне ретивого союзника. Слова одобрения прозвучали из Москвы лишь тогда, когда Пекин дал понять — обстрелы не станут прелюдией к полномасштабному вторжению.

Хрущев направил Эйзенхауэру письмо, где предупредил его — нападение на Китай будет воспринято как нападение на СССР. Очевидно, что устраивать ядерную атаку на Вашингтон кремлевские боссы не хотели, а лишь демонстрировали поддержку Пекина. США, в свою очередь, пообещали принять все меры для защиты Тайваня.

Шанхаю и Тайваньцы дали материковому Китаю славный бой в воздухе. Поставленные американцами ракеты стали решающим фактором — именно в небе над Тайваньским проливом такое оружие впервые в истории было применено успешно. Конфликт развивался, никто не уступал: счет погибших из-за воздушных боев и артобстрелов шел на сотни. Генштаб США представил командованию конкретные планы ядерных ударов по Гуанчжоу Нанкину . Эйзенхауэр заявил, что американцы не остановятся перед лицом «вооруженной агрессии».

Коммунисты поняли, что дело пахнет керосином, и конфликт из-за островов может стоить жизни всей планете. Москва прикрикнула на своего союзника — обстрелы прекратились, а в сентябре 1958-го глава МИД КНР Чжоу Эньлай предложил американцам возобновить переговоры. Спустя месяц кризис был разрешен — ситуация вновь вернулась к статус-кво.

Китай понял, что советский ядерный арсенал обеспечит ему защиту от американского вторжения, однако Москва не будет заступаться за Пекин в случае захватнических войн. Соответственно, решение о разработке собственных атомных бомб было правильным.

Тем более из-за нежелания втягиваться в войну с США из-за группы островов СССР в одностороннем порядке разорвал договор о сотрудничестве с Китаем, предусматривающий передачу ему ядерных технологий, и отозвал всех своих специалистов. Тем не менее китайцы получили достаточную помощь и довершили начатое самостоятельно: первое ядерное испытание состоялось в 1964 году.

Что касается спорных островов, то обстрелы продолжались аж до 1979 года — до окончательного урегулирования между Китаем и США. Только обстрелы эти были странные: обе стороны через день по очереди выпускали в сторону противника снаряды с пропагандистскими листовками. Для островов Цзиньмэнь эти снаряды даже стали полноценным источником стали. Кроме того, местные умельцы стали вытачивать из них знаменитые «цзиньмэньские тесаки», которые превратились в известные сувениры.

В 2015-м такой топорик вручили главе коммунистического Управления по дела Тайваня во время визита на остров — в знак того, что настоящий топор войны сторонам все-таки удалось закопать, хотя противоречия до сих пор не улажены: Пекин по-прежнему не признает независимости Тайваня.