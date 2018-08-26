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Новый снимок чудовища Лох-Несс появился в Сети
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Несси вернулась: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / imacture
Школьный секретарь Линн Лок из Канады сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище, сообщает The Scottish Sun.
Линн Лок, 54-летняя секретарша начальной школы из Онтарио (Канада), отдыхала со своим мужем и дочерью в Глазго (Шотладия, Великобритания). Во время отпуска они отправились на несколько дней в высокогорье.
На озере Лох-Несс Линн Лок увидела Несси примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где монстра чаще наблюдали.
"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — пояснила туристка. — Конечно, я слышал историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".
Отчет Линн Лок оказался седьмым за этот год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.
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